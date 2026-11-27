Am 27.11.2025 wurde das Raiffeisen-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35.00 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 285.714 Raiffeisen-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’042.86 EUR, da sich der Wert einer Raiffeisen-Aktie am 26.11.2026 auf 56.15 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 60.43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen belief sich zuletzt auf 17.87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch