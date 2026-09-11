ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Raiffeisen-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12.90 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Raiffeisen-Aktie investiert, befänden sich nun 7.752 Raiffeisen-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 512.40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 66.10 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 512.40 EUR entspricht einer Performance von +412.40 Prozent.

Raiffeisen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch