Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Raiffeisen-Anlage?
|
21.08.2026 10:02:26
ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Raiffeisen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Raiffeisen-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Raiffeisen-Aktie letztlich bei 20.26 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Raiffeisen-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.936 Raiffeisen-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 301.09 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 20.08.2026 auf 61.00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 201.09 Prozent angezogen.
Insgesamt war Raiffeisen zuletzt 19.72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
09:28
|Börse Wien: ATX Prime zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Wien: ATX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: ATX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime notiert im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Verluste in Wien: ATX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|ATX-Handel aktuell: Börsianer lassen ATX steigen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Raiffeisen
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Unterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.