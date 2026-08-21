ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Raiffeisen-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Raiffeisen-Aktie letztlich bei 20.26 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Raiffeisen-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.936 Raiffeisen-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 301.09 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 20.08.2026 auf 61.00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 201.09 Prozent angezogen.

Insgesamt war Raiffeisen zuletzt 19.72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch