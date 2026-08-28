ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Raiffeisen-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12.06 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 82.919 Raiffeisen-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (61.65 EUR), wäre die Investition nun 5’111.94 EUR wert. Damit wäre die Investition um 411.19 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen belief sich zuletzt auf 20.64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch