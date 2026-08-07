Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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07.08.2026 10:02:29
ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Raiffeisen-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Raiffeisen-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Raiffeisen-Anteile bei 28.40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35.211 Raiffeisen-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’257.04 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 06.08.2026 auf 64.10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 125.70 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Raiffeisen eine Marktkapitalisierung von 21.09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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