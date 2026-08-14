PORR Aktie 428322 / AT0000609607
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14.08.2026 10:02:28
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PORR-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in PORR eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die PORR-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die PORR-Aktie 25.45 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 392.873 PORR-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’322.03 EUR, da sich der Wert eines PORR-Anteils am 13.08.2026 auf 39.00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53.22 Prozent zugenommen.
PORR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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