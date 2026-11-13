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13.11.2026 10:02:23
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in PORR-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Das PORR-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26.70 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die PORR-Aktie investiert hat, hat nun 3.745 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 123.60 EUR, da sich der Wert eines PORR-Papiers am 12.11.2026 auf 33.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23.60 Prozent.
PORR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.