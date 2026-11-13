ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das PORR-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26.70 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die PORR-Aktie investiert hat, hat nun 3.745 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 123.60 EUR, da sich der Wert eines PORR-Papiers am 12.11.2026 auf 33.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23.60 Prozent.

PORR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch