PORR Aktie 428322 / AT0000609607
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16.10.2026 10:02:18
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen PORR-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das PORR-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29.60 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 337.838 PORR-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30.65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’354.73 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 10’354.73 EUR, was einer positiven Performance von 3.55 Prozent entspricht.
PORR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.22 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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