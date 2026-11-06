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|PORR-Anlage unter der Lupe
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06.11.2026 10:02:07
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren PORR-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit PORR-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen PORR-Anteile letztlich bei 30.04 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in PORR-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 332.885 PORR-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 10’685.60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32.10 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 6.86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PORR belief sich zuletzt auf 1.27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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