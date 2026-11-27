Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PORR-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11.80 EUR. Bei einem PORR-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 847.458 PORR-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PORR-Papiers auf 34.05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28’855.93 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 188.56 Prozent.

Zuletzt verbuchte PORR einen Börsenwert von 1.30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch