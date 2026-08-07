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PORR-Anlage unter der Lupe 07.08.2026 10:02:29

ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen PORR-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

PORR
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Die PORR-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der PORR-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15.88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62.989 PORR-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 38.05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’396.73 EUR wert. Damit wäre die Investition um 139.67 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von PORR betrug jüngst 1.49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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