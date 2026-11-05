ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Palfinger von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Palfinger-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38.85 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Palfinger-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 257.400 Palfinger-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 7’039.90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27.35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29.60 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Palfinger eine Marktkapitalisierung von 1.03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch