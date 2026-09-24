ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palfinger von vor einem Jahr bedeutet

Am 24.09.2025 wurden Palfinger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Palfinger-Aktie bei 35.60 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 280.899 Palfinger-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 8’426.97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15.73 Prozent verringert.

Palfinger war somit zuletzt am Markt 1.13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch