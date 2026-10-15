Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
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15.10.2026 10:02:02
ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palfinger von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Palfinger-Investment verlieren können.
Vor 10 Jahren wurde das Palfinger-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27.00 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Palfinger-Aktie investiert, befänden sich nun 370.439 Palfinger-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’890.72 EUR, da sich der Wert einer Palfinger-Aktie am 14.10.2026 auf 26.70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1.09 Prozent.
Der Palfinger-Wert an der Börse wurde auf 1.00 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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