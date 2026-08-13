ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Palfinger-Papier statt. Zum Handelsende standen Palfinger-Anteile an diesem Tag bei 36.65 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Palfinger-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 272.851 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Palfinger-Papiers auf 30.80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’403.82 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 15.96 Prozent vermindert.

Palfinger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch