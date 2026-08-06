ATX-Wert Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 06.08.2023 wurden Palfinger-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25.50 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Palfinger-Aktie investierten, hätten nun 39.216 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 30.15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’182.35 EUR wert. Mit einer Performance von +18.24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Palfinger wurde am Markt mit 1.14 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch