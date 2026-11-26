Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Palfinger-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Palfinger-Papier bei 23.00 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 434.783 Palfinger-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 25.75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’195.65 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11.96 Prozent gesteigert.

Palfinger wurde am Markt mit 992.46 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch