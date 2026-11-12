ATX-Wert Palfinger-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Palfinger vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?

Am 12.11.2016 wurden Palfinger-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28.38 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Palfinger-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.524 Palfinger-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 99.56 EUR, da sich der Wert einer Palfinger-Aktie am 11.11.2026 auf 28.25 EUR belief. Damit wäre die Investition um 0.44 Prozent gesunken.

Am Markt war Palfinger jüngst 1.05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch