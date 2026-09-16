ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das OMV-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.73 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 40.437 OMV-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’929.64 EUR, da sich der Wert eines OMV-Papiers am 15.09.2026 auf 72.45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 192.96 Prozent gesteigert.

OMV erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23.47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch