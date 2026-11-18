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18.11.2026 10:02:06
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in OMV-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem OMV-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 47.98 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20.842 OMV-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des OMV-Papiers auf 72.50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’511.05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.10 Prozent vermehrt.
OMV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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