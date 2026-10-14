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OMV Aktie 430021 / AT0000743059

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Performance unter der Lupe 14.10.2026 10:03:12

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor 10 Jahren verdient

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in OMV-Aktien gewesen.

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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem OMV-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27.48 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 363.967 OMV-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des OMV-Papiers auf 73.60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26’787.99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 167.88 Prozent vermehrt.

OMV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: OMV
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