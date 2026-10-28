ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 3 Jahren eingebracht

Die OMV-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 40.13 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24.919 OMV-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 1’790.43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71.85 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79.04 Prozent angewachsen.

OMV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch