ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: Wäre eine Anlage in Österreichische Post von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Österreichische Post-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 31.70 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Österreichische Post-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.155 Österreichische Post-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (31.55 EUR), wäre das Investment nun 99.53 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 0.47 Prozent gleich.

Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch