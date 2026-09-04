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Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4

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Frühe Investition 04.09.2026 10:02:29

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: Wäre eine Anlage in Österreichische Post von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: Wäre eine Anlage in Österreichische Post von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Bei einem frühen Österreichische Post-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Österreichische Post
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Österreichische Post-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 31.70 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Österreichische Post-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.155 Österreichische Post-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (31.55 EUR), wäre das Investment nun 99.53 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 0.47 Prozent gleich.

Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
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