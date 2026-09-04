Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
04.09.2026 10:02:29
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: Wäre eine Anlage in Österreichische Post von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
Bei einem frühen Österreichische Post-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Österreichische Post-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 31.70 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Österreichische Post-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.155 Österreichische Post-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (31.55 EUR), wäre das Investment nun 99.53 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 0.47 Prozent gleich.
Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
09:28
|Schwache Performance in Wien: ATX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Börse Wien in Grün: ATX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Wien: mittags Gewinne im ATX (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
02.09.26
|ATX aktuell: ATX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Minuszeichen in Wien: ATX notiert im Minus (finanzen.ch)