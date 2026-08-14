ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte eine Österreichische Post-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Österreichische Post-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 41.95 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.384 Österreichische Post-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 30.75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.30 EUR wert. Damit wäre die Investition um 26.70 Prozent gesunken.

Der Österreichische Post-Wert an der Börse wurde auf 2.09 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch