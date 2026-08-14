Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 -0.8%  SPI 20’267 -0.7%  Dow 53’747 -0.2%  DAX 26’423 0.5%  Euro 0.9398 0.2%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’382 0.7%  Bitcoin 50’885 -1.3%  Dollar 0.8114 -0.3%  Öl 87.6 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
CXMT wird zu Chinas wertvollstem börsennotierten Unternehmen
Stadler Rail investiert Millionen in Stahlgiesserei Biel - Aktie gewinnt
VZ-Aktie springt an: VZ Gruppe steigert Gewinn im ersten Halbjahr erneut deutlich
Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant
Suche...
Plus500 Depot

Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable Österreichische Post-Investition? 14.08.2026 10:02:28

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte eine Österreichische Post-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte eine Österreichische Post-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Österreichische Post eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Österreichische Post
28.91 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Österreichische Post-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 41.95 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.384 Österreichische Post-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 30.75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.30 EUR wert. Damit wäre die Investition um 26.70 Prozent gesunken.

Der Österreichische Post-Wert an der Börse wurde auf 2.09 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Österreichische Post AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten