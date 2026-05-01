Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’652 1.6%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9174 0.1%  EStoxx50 5’882 1.1%  Gold 4’575 -1.0%  Bitcoin 60’305 1.1%  Dollar 0.7818 0.0%  Öl 111.4 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Freitagvormittag
Reddit-Aktie steigt: Kräftige Zuwächse bei Gewinn und Umsatz
Rückschlag in den USA: AstraZeneca-Aktie gibt nach negativem Votum für Brustkrebs-Medikament nach
Rivian-Aktie unter Druck: Trotz R2-Serienfertigung schmelzen Kursgewinne dahin
EEII-Aktie: Verluste weiten sich aus - Überschuldung zwingt Hauptaktionär zum Handeln
Suche...
Plus500 Depot

Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentabler Österreichische Post-Einstieg? 01.05.2026 10:02:26

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 10 Jahren bedeutet

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Österreichische Post-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Österreichische Post
29.41 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

Am 01.05.2016 wurde die Österreichische Post-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34.11 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investierten, hätten nun 2.932 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 32.05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93.96 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 6.04 Prozent.

Österreichische Post wurde am Markt mit 2.14 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com