ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 10 Jahren bedeutet

Am 01.05.2016 wurde die Österreichische Post-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34.11 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investierten, hätten nun 2.932 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 32.05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93.96 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 6.04 Prozent.

Österreichische Post wurde am Markt mit 2.14 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch