Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
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11.09.2026 10:02:23
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Österreichische Post-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Österreichische Post-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Österreichische Post-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Österreichische Post-Papier 38.40 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investierten, hätten nun 26.042 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Österreichische Post-Aktien wären am 10.09.2026 825.52 EUR wert, da der Schlussstand 31.70 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17.45 Prozent verringert.
Österreichische Post wurde am Markt mit 2.12 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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