ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde das Österreichische Post-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31.85 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3.140 Österreichische Post-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 31.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97.66 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 2.34 Prozent.

Österreichische Post wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.10 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch