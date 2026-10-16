Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Österreichische Post-Investition?
|
16.10.2026 10:02:18
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Österreichische Post-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Österreichische Post-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31.85 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3.140 Österreichische Post-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 31.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97.66 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 2.34 Prozent.
Österreichische Post wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.10 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
16.10.26
|Börse Wien in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Optimismus in Wien: ATX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX aktuell (finanzen.ch)
|
16.10.26
|ATX aktuell: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Österreichische Post AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.