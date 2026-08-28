Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Österreichische Post-Anlage?
|
28.08.2026 10:02:25
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Österreichische Post-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29.00 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Österreichische Post-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344.828 Österreichische Post-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’758.62 EUR, da sich der Wert einer Österreichische Post-Aktie am 27.08.2026 auf 31.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.59 Prozent vermehrt.
Österreichische Post markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
17:58
|Freundlicher Handel: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15:58
|ATX-Handel aktuell: ATX am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Wien: ATX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Wien: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im ATX (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Handel: ATX am Donnerstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Handel: ATX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Österreichische Post AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/