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Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4

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Profitable Österreichische Post-Anlage? 28.08.2026 10:02:25

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr verdient

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Österreichische Post-Aktien gewesen.

Österreichische Post
29.14 CHF 0.46%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29.00 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Österreichische Post-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344.828 Österreichische Post-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’758.62 EUR, da sich der Wert einer Österreichische Post-Aktie am 27.08.2026 auf 31.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.59 Prozent vermehrt.

Österreichische Post markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
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