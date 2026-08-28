ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29.00 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Österreichische Post-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344.828 Österreichische Post-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’758.62 EUR, da sich der Wert einer Österreichische Post-Aktie am 27.08.2026 auf 31.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.59 Prozent vermehrt.

Österreichische Post markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch