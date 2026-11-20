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|Mayr-Melnhof Karton-Investmentbeispiel
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20.11.2026 10:02:10
ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel wäre eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor einem Jahr heute wert
Wer vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Mayr-Melnhof Karton-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Mayr-Melnhof Karton-Anteile an diesem Tag bei 73.30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investiert, befänden sich nun 1.364 Mayr-Melnhof Karton-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100.55 EUR, da sich der Wert eines Mayr-Melnhof Karton-Papiers am 19.11.2026 auf 73.70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.55 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Mayr-Melnhof Karton betrug jüngst 1.44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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