Das Mayr-Melnhof Karton-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Mayr-Melnhof Karton-Anteile an diesem Tag bei 73.30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investiert, befänden sich nun 1.364 Mayr-Melnhof Karton-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100.55 EUR, da sich der Wert eines Mayr-Melnhof Karton-Papiers am 19.11.2026 auf 73.70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.55 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Mayr-Melnhof Karton betrug jüngst 1.44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch