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|Mayr-Melnhof Karton-Anlage unter der Lupe
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23.10.2026 10:02:13
ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Mayr-Melnhof Karton-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem Mayr-Melnhof Karton-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 81.70 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122.399 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (64.80 EUR), wäre das Investment nun 7’931.46 EUR wert. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 7’931.46 EUR entspricht einer negativen Performance von 20.69 Prozent.
Der Mayr-Melnhof Karton-Wert an der Börse wurde auf 1.27 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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