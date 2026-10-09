Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
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09.10.2026 10:02:31
ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mayr-Melnhof Karton-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren Mayr-Melnhof Karton-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Die Mayr-Melnhof Karton-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 169.20 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.591 Mayr-Melnhof Karton-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 65.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38.71 EUR wert. Mit einer Performance von -61.29 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Mayr-Melnhof Karton einen Börsenwert von 1.29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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