ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mayr-Melnhof Karton-Investment von vor 5 Jahren verloren

Die Mayr-Melnhof Karton-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 169.20 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.591 Mayr-Melnhof Karton-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 65.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38.71 EUR wert. Mit einer Performance von -61.29 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Mayr-Melnhof Karton einen Börsenwert von 1.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch