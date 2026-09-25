Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
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25.09.2026 10:02:17
ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor einem Jahr gekostet
Wer vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Mayr-Melnhof Karton-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 76.30 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13.106 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 939.71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71.70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6.03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Mayr-Melnhof Karton belief sich zuletzt auf 1.40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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