ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lenzing von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Lenzing-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Lenzing-Papier an diesem Tag bei 88.72 EUR. Bei einem Lenzing-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 112.717 Lenzing-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’217.34 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 30.10.2026 auf 10.80 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 87.83 Prozent.

Lenzing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 792.44 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch