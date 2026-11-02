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02.11.2026 10:02:26
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lenzing von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren Lenzing-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Lenzing-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Lenzing-Papier an diesem Tag bei 88.72 EUR. Bei einem Lenzing-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 112.717 Lenzing-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’217.34 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 30.10.2026 auf 10.80 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 87.83 Prozent.
Lenzing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 792.44 Mio. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Lenzing AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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