ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Lenzing-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Lenzing-Anteile bei 28.80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34.722 Lenzing-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lenzing-Aktien wären am 23.10.2026 361.80 EUR wert, da der Schlussstand 10.42 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63.82 Prozent verringert.

Am Markt war Lenzing jüngst 764.56 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch