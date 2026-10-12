ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Lenzing-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 110.75 EUR. Bei einem Lenzing-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90.293 Lenzing-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 10.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 948.08 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 90.52 Prozent.

Alle Lenzing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 770.43 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch