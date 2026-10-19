ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde die Lenzing-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25.05 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Lenzing-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.992 Lenzing-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 42.95 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Anteils am 16.10.2026 auf 10.76 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 57.05 Prozent verkleinert.

Lenzing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 789.51 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch