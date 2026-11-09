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09.11.2026 10:02:21
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Lenzing-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 10 Jahren wurde das Lenzing-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Lenzing-Papiers betrug an diesem Tag 97.04 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Lenzing-Aktie investierten, hätten nun 1.031 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 12.10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11.74 EUR belief. Damit wäre die Investition 87.90 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Lenzing eine Marktkapitalisierung von 861.42 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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