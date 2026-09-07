ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 07.09.2021 wurde das Lenzing-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Lenzing-Papier an diesem Tag bei 113.00 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hat, hat nun 0.885 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.09 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 04.09.2026 auf 22.70 EUR belief. Damit wäre die Investition 79.91 Prozent weniger wert.

Der Lenzing-Wert an der Börse wurde auf 876.63 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch