|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
16.11.2026 10:02:16
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor einem Jahr gekostet
Wer vor Jahren in Lenzing-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Lenzing-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18.33 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Lenzing-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54.552 Lenzing-Aktien. Die gehaltenen Lenzing-Papiere wären am 13.11.2026 607.71 EUR wert, da der Schlussstand 11.14 EUR betrug. Mit einer Performance von -39.23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Lenzing jüngst 817.39 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lenzing AG
|
12:26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|ATX-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime fester (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Gewinne in Wien: Anleger lassen ATX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Handel in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.11.26
|EQS-News: Lenzing investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) zur Stärkung der Spezialfaserkapazitäten für Vliesstoffanwendungen in Mobile, USA (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-News: Lenzing invests EUR 27 mn (USD 31 mn) to strengthen specialty fiber capabilities for nonwovens in Mobile, USA (EQS Group)
Analysen zu Lenzing AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt verliert etwas. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.