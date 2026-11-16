ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Lenzing-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18.33 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Lenzing-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54.552 Lenzing-Aktien. Die gehaltenen Lenzing-Papiere wären am 13.11.2026 607.71 EUR wert, da der Schlussstand 11.14 EUR betrug. Mit einer Performance von -39.23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Lenzing jüngst 817.39 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch