ATX-Wert EVN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVN von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die EVN-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 24.75 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die EVN-Aktie investiert hat, hat nun 4.040 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 29.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117.58 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17.58 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete EVN eine Marktkapitalisierung von 5.19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch