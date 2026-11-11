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11.11.2026 10:02:29
ATX-Wert EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EVN-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das EVN-Papier an diesem Tag bei 26.95 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVN-Aktie investiert, befänden sich nun 3.711 EVN-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 112.99 EUR, da sich der Wert einer EVN-Aktie am 10.11.2026 auf 30.45 EUR belief. Mit einer Performance von +12.99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte EVN einen Börsenwert von 5.51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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