ATX-Wert EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das EVN-Papier an diesem Tag bei 26.95 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVN-Aktie investiert, befänden sich nun 3.711 EVN-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 112.99 EUR, da sich der Wert einer EVN-Aktie am 10.11.2026 auf 30.45 EUR belief. Mit einer Performance von +12.99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte EVN einen Börsenwert von 5.51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch