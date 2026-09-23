EVN Aktie 428837 / AT0000741053
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|Lukratives EVN-Investment?
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23.09.2026 10:02:24
ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in EVN eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das EVN-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 24.75 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in EVN-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 404.040 EVN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EVN-Aktie auf 28.30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’434.34 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14.34 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete EVN eine Marktkapitalisierung von 5.04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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