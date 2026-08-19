ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Erste Group Bank von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Erste Group Bank-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 33.15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.017 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 365.91 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Papiers am 18.08.2026 auf 121.30 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 265.91 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 47.51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch