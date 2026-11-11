ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Erste Group Bank-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Erste Group Bank-Anteile bei 33.86 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.953 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 347.61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 117.70 EUR belief. Mit einer Performance von +247.61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Erste Group Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 44.52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch