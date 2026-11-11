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|Erste Group Bank-Performance im Blick
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11.11.2026 10:02:29
ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Erste Group Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Erste Group Bank-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Erste Group Bank-Anteile bei 33.86 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.953 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 347.61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 117.70 EUR belief. Mit einer Performance von +247.61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Erste Group Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 44.52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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