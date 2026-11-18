Heute vor 5 Jahren wurden Erste Group Bank-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Erste Group Bank-Aktie an diesem Tag 40.37 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.771 Erste Group Bank-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 2’848.65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 115.00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 184.86 Prozent angewachsen.

Der Erste Group Bank-Wert an der Börse wurde auf 45.49 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch