ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Erste Group Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Erste Group Bank-Aktie 32.53 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 307.409 Erste Group Bank-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 34’122.35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 111.00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 241.22 Prozent angewachsen.

Der Erste Group Bank-Wert an der Börse wurde auf 42.61 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch