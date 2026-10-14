Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9308 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’147 1.0%  Bitcoin 67’397 -0.7%  Dollar 0.8301 -0.6%  Öl 104.2 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Stadler Rail217818Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
VAT-Aktie: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Galderma-Aktie: Neue Daten zu Nemolizumab bei Kindern vorgelegt
Galderma-Aktie: Fitch sieht positiven Ratingausblick nicht in Gefahr
Nestlé-Aktie im Blick: Frankreich stellt Strafverfolgung gegen Wassersparte ein
Suche...
ETF Sparplan

Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative Erste Group Bank-Investition? 14.10.2026 10:03:12

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Erste Group Bank gewesen.

Erste Group Bank
103.32 CHF -0.38%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Erste Group Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Erste Group Bank-Aktie 32.53 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 307.409 Erste Group Bank-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 34’122.35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 111.00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 241.22 Prozent angewachsen.

Der Erste Group Bank-Wert an der Börse wurde auf 42.61 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten