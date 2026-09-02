Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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02.09.2026 10:02:14
ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Erste Group Bank-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Erste Group Bank-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26.73 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hat, hat nun 374.181 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (122.80 EUR), wäre das Investment nun 45’949.49 EUR wert. Mit einer Performance von +359.49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Erste Group Bank eine Marktkapitalisierung von 47.12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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