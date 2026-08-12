Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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12.08.2026 10:02:28
ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Erste Group Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Erste Group Bank-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Erste Group Bank-Aktie betrug an diesem Tag 85.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 116.550 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’020.98 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 11.08.2026 auf 120.30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.21 Prozent gesteigert.
Erste Group Bank wurde am Markt mit 47.00 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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