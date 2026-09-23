Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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23.09.2026 10:02:24
ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Erste Group Bank-Aktie Anlegern gebracht.
Das Erste Group Bank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Erste Group Bank-Anteile betrug an diesem Tag 37.25 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 268.456 Erste Group Bank-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 32’429.53 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Papiers am 22.09.2026 auf 120.80 EUR belief. Mit einer Performance von +224.30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Erste Group Bank eine Marktkapitalisierung von 47.35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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