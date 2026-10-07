ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Erste Group Bank-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84.75 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investierten, hätten nun 11.799 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’372.27 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 06.10.2026 auf 116.30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37.23 Prozent gesteigert.

Der Erste Group Bank-Wert an der Börse wurde auf 44.63 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch